В ГД назвали суицидом идею Запада по созданию военного блока с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал актом суицида идею Запада по созданию нового военного блока с участием Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что на Западе замышляют новый военный блок, в котором Украина – ведущий участник.

"Украина фактически исчерпала уготовленную ей западными планами роль агрессивной "антиРоссии", поэтому киевский режим вознамерился идти дальше, собираясь добить ее окончательно, закамуфлировав этот откровенно суицидный акт якобы под очень "перспективную" коллаборацию в виде создания против России совместного военного блока", - сказал Шеремет РИА Новости.