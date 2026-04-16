В ГД предложили бесплатно кормить школьников из малоимущих семей

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили ввести бесплатное горячее питание для обучающихся 5–11 классов и студентов СПО из семей, подушевой доход которых не превышает двухкратного прожиточного минимума в регионе их проживания.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

"В целях формирования адресной системы социальной поддержки целесообразно ввести бесплатное горячее питание для обучающихся 4–11 классов и студентов СПО при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает двукратной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ по месту жительства", - сказано в письме.

Как отмечается в обращении, сегодня система обеспечения бесплатным питанием в России носит "ограниченный и не в полной мере последовательный характер".

Бесплатное горячее питание по федеральному закону предусмотрено только для учащихся 1-4 классов, а для остальных действуют выборочные региональные льготы.

"Именно в возрасте от 10 до 19 лет формируется здоровье и закладываются основы будущего человеческого капитала. Недостаточное или нерегулярное питание в этот период напрямую влияет на здоровье, успеваемость, адаптацию к учебному процессу и, в конечном счете, само будущее ребят", - сказала Лантратова РИА Новости.