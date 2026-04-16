Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 16.04.2026 (обновлено: 10:29 16.04.2026)
В ГД предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах

Чернышов предложил разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до десяти тысяч рублей.
Официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)", — говорится в письме.
Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.
Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий, позволяющий реализовать данную инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.
Реализация данной меры, по мнению вице-спикера, позволит обеспечить базовую финансовую доступность в критических ситуациях, повысить защищенность граждан и станет дополнительным фактором доверия к национальной платежной инфраструктуре.
ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала