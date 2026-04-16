В ГД предложили разрешить бесплатно снимать до 10 тысяч рублей в банкоматах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести механизм бесплатного снятия наличных в любых банкоматах на территории России в пределах установленного лимита, например до десяти тысяч рублей.

Официальное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеется в распоряжении РИА Новости.

"В целях повышения финансовой устойчивости граждан и укрепления доверия к банковской системе прошу рассмотреть возможность внедрения механизма бесплатного снятия наличных средств в любых банкоматах на территории Российской Федерации в пределах установленного лимита (например, до 10 000 рублей)", — говорится в письме.

Чернышов отметил, что в условиях высокой зависимости граждан от цифровых финансовых сервисов особую актуальность приобретает вопрос обеспечения бесперебойного доступа к собственным средствам.

Парламентарий предложил предусмотреть компенсационный механизм межбанковских комиссий, позволяющий реализовать данную инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на граждан.