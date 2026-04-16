В Госдуме назвали признаки клиник, в которых завышают чеки

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мошеннические медицинские клиники ведут агрессивную рекламу срочных процедур и "бесплатных" обследований, а также предлагают оформить кредит или перевод на "безопасный счет", заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

По словам депутата, мошенничество в частной медицине приобрело массовый характер. Политик со ссылкой на данные МВД отметил, что только от действий одной сети лжеклиник пострадали 11 тысяч россиян, а общий ущерб превысил 1 миллиард рублей. При этом, он добавил, что средний чек в частных клиниках вырос на 30%, а в отдельных регионах превысил 7 тысяч рублей.

"Люди уходят из клиник с кредитами и без реальной помощи. Но такие заведения можно распознать еще на входе. Признак первый: агрессивная реклама срочных процедур и "бесплатных" обследований. Мошенники заманивают жертв обещаниями "бесплатного чекапа", "льготного обследования по квоте" или "скидки только сегодня". Эксперты отмечают, что настоящие профессионалы не навязывают услуги через холодные звонки и не пугают срочностью", - сказал Панеш.

Депутат добавил, что также верным признаком мошенников является то, что неизвестные при звонке с городского номера представляются сотрудниками клиники и сообщают, что со здоровьем "что-то не так", хотя ничего не знают о потенциальном пациенте.

"Признак второй: пугают страшным диагнозом сразу после первого анализа. Схема работает так: жертву приглашают на "бесплатное обследование", берут анализы, но результаты не выдают на руки. Врач смотрит в бумаги и сообщает, что пациент "практически при смерти". Испуганного человека быстро ведут в соседний кабинет оформлять кредит", - отметил политик.

Парламентарий напомнил, что реальные клинические рекомендации не предполагают постановки серьезного диагноза без комплексного обследования, а здоровым людям не назначают десятки анализов на первичном приеме.

"Признак третий: навязывают ненужные анализы и "уникальные" панели исследований. Опасные специальности с точки зрения накруток — гинекология, онкология, иммунология. Женщинам назначают мазки на условно-патогенную флору (микоплазму, уреаплазму), которая в норме присутствует у здоровых людей и не требует лечения", - сказал Панеш.

Он добавил также, что здоровым людям предлагают сдать онкомаркеры "для профилактики", но, по его словам, эти анализы используются только при конкретных подозрениях. Такие клиники, как уточнил парламентарий, также навязывают проверку иммунитета или анализы на редкие микроэлементы (селен, цинк), чтобы потом "подобрать" дорогие биологически активные добавки.

"Признак четвертый: давят, торопят, используют фразы-триггеры. Классические фразы мошенников: "Соглашайтесь сейчас, потом будет поздно", "Акция действует только сегодня", "Без процедур ваше состояние ухудшится", "Вот-вот подорожание". Если врач не может внятно объяснить, для чего нужен тот или иной анализ, что изменится в лечении при разных результатах, раздражается и не дает четких ответов — это повод немедленно уйти", - отметил депутат.

Пятым признаком, по мнению парламентария, является предложение оформить кредит или перевод на "безопасный счет", ведь медицинская организация не может требовать оформления кредита. Если сотрудник клиники начинает обсуждать кредитные программы или предлагает перевести деньги на анонимный счет — это, по словам Панеша, однозначное мошенничество и пациента такое должно насторожить.

Политик добавил, что до визита важно проверять лицензию на официальном сайте Росздравнадзора . По его словам, лицензированные клиники размещают сканы документов на своем сайте.

Депутат также призвал изучать отзывы на независимых платформах, а не только на сайте клиники и обращать внимание на адекватность цен: неоправданно низкие цены или, наоборот, завышенные без объяснения причин — сигнал опасности.