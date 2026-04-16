В Госдуме предупредили о последствиях пропуска поверки счетчика за воду - РИА Новости, 16.04.2026
02:29 16.04.2026
В Госдуме предупредили о последствиях пропуска поверки счетчика за воду

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Счетчик учета воды в квартире
Счетчик учета воды в квартире
Счетчик учета воды в квартире. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В России с 1 апреля при отсутствии сведений в Едином государственном реестре средств измерений (ЕГРСИ) о поверке счетчика за воду начисления осуществляются по нормативу без учета показаний, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР).
"С 1 апреля 2026 года результаты поверки счетчиков автоматически направляются в Единый государственный реестр средств измерений (ЕГРСИ). Если межповерочный интервал истек, а поверка не проведена, показания счетчика не принимаются к расчету, и начисления производятся по нормативу", - сказал Свищев.
Парламентарий рекомендовал обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы узнать точные даты приема показаний, выбрать удобный способ передачи данных - через портал "Госуслуги", приложение УК или банковский сервис, вовремя проходить поверку. Свищев также посоветовал хранить фотографии или записи показаний счетчика хотя бы за несколько месяцев. По его словам, это может пригодиться при возникновении спорных ситуаций.
"Правила стали честнее и прозрачнее. Государство постепенно отказывается от системы, где одни платят за всех. Переходим к модели "каждый платит за себя". Это справедливо, это современно и это экономит деньги добросовестных граждан. Поэтому мой совет: не пугайтесь новых правил, а просто вникните в них один раз. Уточните свои сроки, выберите удобный канал и, по возможности, переходите на умные счетчики. Тогда квитанции перестанут быть сюрпризом, а вода в кране - дорогим удовольствием", - заключил он.
ОбществоРоссияДмитрий СвищевГосдума РФЛДПРТСЖ
 
 
