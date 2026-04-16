Госдеп назвал условие продления перемирия между Израилем и Ливаном

ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном сроком на десять дней может быть продлен по соглашению сторон в случае успешного хода переговоров и подтверждения Бейрутом контроля над своей территорией, заявил госдепартамент США.
"Этот первоначальный период (перемирия сроком десять дней - ред.) может быть продлен по взаимному согласию Ливана и Израиля, если в переговорах будет продемонстрирован прогресс, а Ливан будет эффективно обеспечивать государственный суверенитет на всей своей территории", - говорится в официальном заявлении госдепартамента.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля. Официальных заявлений от Бейрута, Тель-Авива и руководства "Хезболлах" на данный момент не поступало.