Госдеп назвал условие продления перемирия между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 16.04.2026
22:47 16.04.2026
Госдеп назвал условие продления перемирия между Израилем и Ливаном

Госдеп: перемирие Израиля и Ливана могут продлить при прогрессе на переговорах

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
  • Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном установлен сроком на десять дней
  • Перемирие может быть продлено по соглашению сторон при успешном ходе переговоров и подтверждении Бейрутом контроля над своей территорией, сообщил Госдеп.
ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном сроком на десять дней может быть продлен по соглашению сторон в случае успешного хода переговоров и подтверждения Бейрутом контроля над своей территорией, заявил госдепартамент США.
"Этот первоначальный период (перемирия сроком десять дней - ред.) может быть продлен по взаимному согласию Ливана и Израиля, если в переговорах будет продемонстрирован прогресс, а Ливан будет эффективно обеспечивать государственный суверенитет на всей своей территории", - говорится в официальном заявлении госдепартамента.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Ливан и Израиль достигли договоренности о прекращении огня сроком на десять дней начиная с 0.00 по местному времени (совпадает с московским) 17 апреля. Официальных заявлений от Бейрута, Тель-Авива и руководства "Хезболлах" на данный момент не поступало.
