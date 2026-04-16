Госдеп ввел визовые ограничения против десятков лиц за подрыв интересов США

ВАШИНГТОН, 16 апр – РИА Новости. Госдепартамент США объявил о расширении политики визовых ограничений и введении санкций против 26 граждан стран Западного полушария, якобы уличенных в деятельности в интересах противников Вашингтона и подрыве американской национальной безопасности.
"В подтверждение нашей приверженности этой расширенной политике (визовых ограничений – ред.), мы предприняли шаги по введению визовых ограничений в отношении 26 лиц по всему нашему (Западному – ред.) полушарию, причастных к подобной деятельности (по подрыву национальной безопасности США – ред.)", - говорится в официальном заявлении госдепа.