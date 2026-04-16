Глава "Промомеда" вошел в число победителей конкурса "Платиновая унция" - РИА Новости, 16.04.2026
21:40 16.04.2026 (обновлено: 23:39 16.04.2026)
Глава "Промомеда" вошел в число победителей конкурса "Платиновая унция"

Глава "Промомеда" Белый победил в номинации "руководитель высшего звена"

Глава "Промомеда" Петр Белый вошел в число победителей конкурса "Платиновая унция"
Глава Промомеда Петр Белый вошел в число победителей конкурса Платиновая унция - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Глава "Промомеда" Петр Белый вошел в число победителей конкурса "Платиновая унция"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый победил в номинации «руководитель высшего звена» на конкурсе «Платиновая унция».
  • Компания «Промомед» под руководством Петра Белого в прошлом году увеличила выручку на 75,2%, до 38 миллиардов рублей.
  • «Промомед» специализируется на препаратах для борьбы с инфекциями, а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый победил в номинации "руководитель высшего звена" на фармацевтическом конкурсе "Платиновая унция", передает корреспондент РИА Новости.
В четверг 16 апреля состоялась торжественная церемония награждения Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция".
"В 2025 году этот руководитель оказался не только в центре внимания профессионального сообщества, но и в списке людей, о которых заговорил уже весь деловой мир. Компания под его руководством в прошлом году увеличила выручку на 75,2%, и выручка составила 38 миллиардов рублей. Итак, победитель под номинацией руководитель высшего звена: председатель совета директоров компании "Промомед" Петр Белый", - объявили на церемонии награждения.
Всероссийский открытый конкурс профессионалов фармацевтической отрасли "Платиновая унция" на протяжении 25 лет определяет победителей среди крупнейших отечественных и зарубежных фармпроизводителей, дистрибьюторов лекарственных средств, отдельных аптек, аптечных сетей и других представителей фармацевтики.
© РИА НовостиЦеремония награждения победителей фармацевтического конкурса "Платиновая унция"
Церемония награждения победителей фармацевтического конкурса Платиновая унция - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости
Церемония награждения победителей фармацевтического конкурса "Платиновая унция"
Победа в любой из номинаций считается признанием профессионального сообщества достижений компании, отдельных брендов, значимых проектов или профессионалов в области фармацевтики.
"Промомед" специализируется на препаратах, применяемых для борьбы с инфекциями (противовирусные и антибиотики), а также в сфере эндокринологии, неврологии, онкологии, общей терапии. В продуктовом портфеле компании более 350 лекарственных препаратов. Основная производственная площадка компании - завод "Биохимик" в Саранске.
Производство медикаментов - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Почему защита лекарств — это не роскошь, а необходимость
29 декабря 2025, 15:41
 
