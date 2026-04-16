16:52 16.04.2026
И.о. белгородского губернатора во время отпуска Гладкова будет Лоренц

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Белгородской области Гладков уходит в отпуск на две недели.
  • Исполнять обязанности губернатора во время отпуска Гладкова будет руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности губернатора региона во время его отпуска будет руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.
Ранее Гладков объявил, что уходит в отпуск на две недели.
"Исполнять обязанности губернатора в мое отсутствие будет мой заместитель - руководитель администрации губернатора Александр Александрович Лоренц", — написал Гладков в канале на платформе Мах.
Он добавил, что оперативная информация о текущих событиях будет также публиковаться в социальных сетях.
