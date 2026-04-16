И.о. белгородского губернатора во время отпуска Гладкова будет Лоренц

БЕЛГОРОД, 16 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что исполнять обязанности губернатора региона во время его отпуска будет руководитель администрации губернатора Александр Лоренц.

Он добавил, что оперативная информация о текущих событиях будет также публиковаться в социальных сетях.