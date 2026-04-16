БЕЛГОРОД, 16 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели.
Он отметил, что "правительство региона, главы - все находятся на своих рабочих местах".
"Оперативные дежурные, МЧС, полиция, "Барс-Белгород", "Орлан" - все работают и выполняют свои оперативные и боевые задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что оперативную информацию о текущих событиях будет продолжать публиковать в социальных сетях.