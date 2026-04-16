Гладков сообщил, что уходит в отпуск
16:31 16.04.2026 (обновлено: 16:47 16.04.2026)
Гладков сообщил, что уходит в отпуск

Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели

© РИА Новости / Антон Вергун
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уходит в отпуск на две недели.
  • Правительство региона продолжает работать, оперативная информация будет публиковаться в социальных сетях.
БЕЛГОРОД, 16 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели.
"Дорогие друзья! Ухожу в отпуск на 2 недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году", - сообщил Гладков в своем канале на платформе Мах.
Он отметил, что "правительство региона, главы - все находятся на своих рабочих местах".
"Оперативные дежурные, МЧС, полиция, "Барс-Белгород", "Орлан" - все работают и выполняют свои оперативные и боевые задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что оперативную информацию о текущих событиях будет продолжать публиковать в социальных сетях.
