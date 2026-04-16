Гладков сообщил, что уходит в отпуск

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уходит в отпуск на две недели.

Правительство региона продолжает работать, оперативная информация будет публиковаться в социальных сетях.

БЕЛГОРОД, 16 апр – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели.

"Дорогие друзья! Ухожу в отпуск на 2 недели. Последний раз в таком отпуске был, если не ошибаюсь, в 2024 году", - сообщил Гладков в своем канале на платформе Мах

Он отметил, что "правительство региона, главы - все находятся на своих рабочих местах".

"Оперативные дежурные, МЧС , полиция, "Барс-Белгород", "Орлан" - все работают и выполняют свои оперативные и боевые задачи по защите мирных жителей и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул губернатор.