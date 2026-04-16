У жены пропавшего Героя России нет версий о причинах его исчезновения

КЕМЕРОВО, 16 апр – РИА Новости. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия рассказала РИА Новости, что у нее нет версий об исчезновении мужа.
"Я теперь уже не рассматриваю никакие версии. Жду звонка (от правоохранителей- ред.)", – ответила Валерия Асылханова на вопрос РИА Новости, есть ли у нее версии об исчезновении Алексея.
Супруга пропавшего Героя России добавила, что у ее мужа не было вредных привычек.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Как рассказывала РИА Новости Валерия Асылханова, ее муж получил ранение на СВО, вернулся домой и устроился педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.