Дочь создателя героев "Ну, погоди!" хочет получить на них права
04:10 16.04.2026
Дочь создателя героев "Ну, погоди!" хочет получить на них права

© Союзмультфильм (1984)Кадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Архивное фото
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Дочь художника Светозара Русакова, создавшего персонажей "Ну, погоди!", хочет зарегистрировать в России два товарных знака с изображениями волка и зайца из одноименного мультсериала, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.
Заявки на регистрацию товарных знаков с изображениями волка и зайца из "Ну, погоди!" поступили в ведомство в апреле текущего года. В качестве заявителя указана Русакова Ирина Светозаровна.
В случае успешной регистрации Русакова сможет создавать в России мультфильмы, продавать игрушки, косметику, мороженое и соки с изображением персонажей.
На текущий момент права на этих героев принадлежат АО "Киностудия "Союзмультфильм".
Ранее житель Риги Константин Ведерников обратился в Суд по интеллектуальным правам с просьбой прекратить правовую охрану принадлежащих АО "Киностудия "Союзмультфильм" товарных знаков в виде изображений зайца и волка из мультфильма "Ну, погоди!". По мнению истца, правообладатель свои знаки не использует.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
20th Century Fox сохранила права на товарный знак в России
24 декабря 2025, 05:53
 
ОбществоРоссияРигаСветозар РусаковФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Суд по интеллектуальным правамСоюзмультфильм
 
 
