Министр обороны Германии ограничил использование личных телефонов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Германии ограничил использование личных мобильных телефонов в штаб-квартире министерства и подразделениях ВС ФРГ.
- Сотрудникам запретили приносить личные устройства на совещания, где обсуждаются секретные вопросы, и в офисы, где хранятся документы с грифом "секретно".
- Причиной ограничений Писториус назвал угрозу шпионажа со стороны России и Китая.
БЕРЛИН, 16 апр - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус из соображений безопасности ограничил использование личных мобильных телефонов в штаб-квартире министерства и подразделениях ВС ФРГ, сообщило издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
«
"Из-за опасений шпионских атак ведомство министра Бориса Писториуса строго ограничивает использование личных мобильных телефонов в оборонном ведомстве и подразделениях бундесвера. По информации Spiegel, еще в середине февраля по ведомству была разослана настоятельная инструкция по безопасности; параллельно с этим со многими сотрудниками провели личные беседы", - пишет издание.
В инструкции по безопасности указано, что сотрудникам запрещается приносить личные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты или смарт-часы, на очные или виртуальные совещания, где обсуждаются вопросы, классифицированные как секретные или только для служебного пользования. В особенности это касается встреч, на которых речь идет о "планировании учений и операций" или боеготовности бундесвера. Перед такими мероприятиями все личные устройства должны быть заперты в шкафчиках для хранения, расположенных в коридорах. Правило также распространяется на офисы, в которых хранятся документы с грифом "секретно". Таким образом, это касается почти всех офисов в берлинской штаб-квартире ведомства, отмечает издание.
В инструкции по безопасности говорится, что причиной этих мер является угроза шпионажа со стороны России и Китая. С точки зрения отдела безопасности, личные мобильные телефоны чиновников и военнослужащих особенно уязвимы для возможных шпионских атак иностранных держав, так как устройства могут быть относительно легко заражены программами для прослушивания через скачанные приложения или целенаправленные фишинговые атаки. Поскольку ни министерство, ни войска не имеют доступа к личным телефонам, такая атака может оставаться незамеченной очень долгое время. Следовательно, как отмечается в документе, личные устройства представляют собой "значительный риск для безопасности".
Как отмечает Spiegel, почти все чиновники и военные в оборонном ведомстве имеют служебные мобильные телефоны, которые регулярно проверяются на наличие вредоносного ПО и на которых установлены приложения для работы с секретными документами. Однако, поскольку на эти устройства нельзя скачивать обычные мессенджеры, такие как WhatsApp, почти все сотрудники министерства в течение дня носят с собой и личный мобильный телефон.
