Министр обороны Германии ограничил использование личных телефонов

В инструкции по безопасности указано, что сотрудникам запрещается приносить личные устройства, такие как мобильные телефоны, планшеты или смарт-часы, на очные или виртуальные совещания, где обсуждаются вопросы, классифицированные как секретные или только для служебного пользования. В особенности это касается встреч, на которых речь идет о "планировании учений и операций" или боеготовности бундесвера. Перед такими мероприятиями все личные устройства должны быть заперты в шкафчиках для хранения, расположенных в коридорах. Правило также распространяется на офисы, в которых хранятся документы с грифом "секретно". Таким образом, это касается почти всех офисов в берлинской штаб-квартире ведомства, отмечает издание.