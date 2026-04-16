- Пользователи немецкого издания Die Welt активно обсуждают опубликованный Минобороны России список адресов филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
- Комментаторы выражают обеспокоенность по поводу продолжения конфликта и призывают к переговорам с Россией.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
"Все эти разжигатели войны по-прежнему втягивают весь мир в безнадежную борьбу Зеленского. Наконец-то начните переговоры с Россией и идите на компромиссы", — призвал Liberalist.
"Ведь это уже давно война объединенного Запада против России. Тот, кто утверждает обратное, просто слеп", — указала Ischia L.
"По-видимому, многие не осознают, что мы шаг за шагом скатываемся к войне с Россией. Кажется, многие не осознают, что вообще для них означает война", — посетовал Ka H.
Накануне российское военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей вооруженных сил.