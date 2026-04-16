10:57 16.04.2026 (обновлено: 11:21 16.04.2026)

В Германии призвали к радикальным мерам из-за заявления Минобороны России

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Министерства обороны Российской Федерации в Москве
Краткий пересказ ИИ
  • Пользователи немецкого издания Die Welt активно обсуждают опубликованный Минобороны России список адресов филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
  • Комментаторы выражают обеспокоенность по поводу продолжения конфликта и призывают к переговорам с Россией.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt активно обсуждают опубликованный Минобороны России список филиалов украинских компаний по выпуску беспилотников в Европе.
"Все эти разжигатели войны по-прежнему втягивают весь мир в безнадежную борьбу Зеленского. Наконец-то начните переговоры с Россией и идите на компромиссы", — призвал Liberalist.
Предупреждение Минобороны России вызвало панику на Западе
"Уже четыре года я задаюсь вопросом о мотивах стран, поддерживающих Украину. Неужели они действительно хотят навсегда испортить отношения с Россией?" — отметил Mündiger B.
"Ведь это уже давно война объединенного Запада против России. Тот, кто утверждает обратное, просто слеп", — указала Ischia L.
"По-видимому, многие не осознают, что мы шаг за шагом скатываемся к войне с Россией. Кажется, многие не осознают, что вообще для них означает война", — посетовал Ka H.
Накануне российское военное ведомство опубликовало данные, согласно которым филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал список предприятий реестром потенциальных законных целей вооруженных сил.
Прибалтийские компании поставили Украине десятки тысяч компонентов для БПЛА
