"Нужна помощь": в Германии разозлились из-за визита Зеленского
02:44 16.04.2026 (обновлено: 02:45 16.04.2026)
"Нужна помощь": в Германии разозлились из-за визита Зеленского

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сопредседатель оппозиционной "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала итоги визита Владимира Зеленского в Берлин, призвав к реалистичной политике в отношении Киева. Об этом она написала в социальной сети X.
"Более тесное сотрудничество в сфере обороны и восстановления означает, прежде всего, больше денег немецких налогоплательщиков для Киева: вместо миллиардов на продление зарубежных войн нам нужна помощь внутри страны; вместо очередных пустых чеков нам, наконец, нужна реалистичная мирная политика", — сказала она.
К своей публикации политик прикрепила фотографию с высказыванием о якобы выигрышной позиции Украины в конфликте с Россией, принадлежащем канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу.
Во вторник в Берлине прошла встреча главы киевского режима и немецкого канцлера Фридриха Мерца рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи Мерц объявил, что Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
Помимо этого, во время совместной пресс-конференции Зеленский вновь потребовал принять Украину в Евросоюз. Он подчеркнул, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.
