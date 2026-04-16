В ГД предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для пенсионеров
22:53 16.04.2026
В ГД предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для пенсионеров

Ремонт автомобиля
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы из фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров.
Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о введении налогового вычета на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается возможность получения такого вычета по расходам на ремонт одного транспортного средства, принадлежащего пенсионеру и используемого в личных целях, в пределах установленного годового лимита и на основании подтверждающих документов из автосервиса.
По словам депутатов, с учетом действующей конструкции НДФЛ такая мера была бы применима к работающим пенсионерам и иным пенсионерам, имеющим доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц.
Парламентарии отметили, что для многих пенсионеров автомобиль остается не предметом роскоши, а необходимым средством повседневной жизни — для поездок в поликлинику, аптеку, на дачу, за продуктами, а в небольших городах и сельской местности нередко и единственным удобным способом добраться до нужных социальных объектов.
