В ГД предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для пенсионеров

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы из фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести налоговый вычет на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров.

Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым рассмотреть вопрос о введении налогового вычета на ремонт автомобиля для работающих пенсионеров", - сказано в обращении.

Инициативой предусматривается возможность получения такого вычета по расходам на ремонт одного транспортного средства, принадлежащего пенсионеру и используемого в личных целях, в пределах установленного годового лимита и на основании подтверждающих документов из автосервиса.

По словам депутатов, с учетом действующей конструкции НДФЛ такая мера была бы применима к работающим пенсионерам и иным пенсионерам, имеющим доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц.