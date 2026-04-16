МЧС рассказало, почему нельзя тушить вспыхнувший бытовой газ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Загоревшийся в результате утечки бытовой газ ни в коем случае нельзя тушить - такие действия сразу приведут к взрыву; нужно постараться как можно быстрее перекрыть подачу газа и покинуть помещение, предупреждает МЧС России.
"Категорически запрещается устранять пламя – пока газ горит, он не взорвется", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.
В случае утечки бытового газа необходимо быстро перекрыть подачу газа и открыть все окна в помещении. Затем надо немедленно покинуть квартиру и вызвать аварийную газовую службу по телефону "04" вместе с пожарными.
Как стало ранее известно из памятки МЧС, главными признаками бытового газа, который полностью не сгорает в процессе приготовления пищи и представляет серьезную опасность для человека, является пламя красного или желтого цвета; в таком случае надо сразу же выключить плиту и вызвать газовую службу. МЧС отмечало, что наличие в помещении 5-15% газа от общего объема воздуха способно вызвать у человека удушье или стать причиной пожара.
