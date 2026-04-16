МЧС рассказало, почему нельзя тушить вспыхнувший бытовой газ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Загоревшийся в результате утечки бытовой газ ни в коем случае нельзя тушить - такие действия сразу приведут к взрыву; нужно постараться как можно быстрее перекрыть подачу газа и покинуть помещение, предупреждает МЧС России.

"Категорически запрещается устранять пламя – пока газ горит, он не взорвется", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при опасности утечки бытового газа.

В случае утечки бытового газа необходимо быстро перекрыть подачу газа и открыть все окна в помещении. Затем надо немедленно покинуть квартиру и вызвать аварийную газовую службу по телефону "04" вместе с пожарными.

РФ. "Действуйте быстро, задержав дыхание и прикрыв нос и рот любой влажной тканью. Выйдя из квартиры, отключите подачу электричества в щитке", - рекомендует МЧС