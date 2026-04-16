Смоленская художественная галерея вновь откроется после ремонта

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
21:36 16.04.2026
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды города Смоленска
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Смоленская художественная галерея вновь распахнет двери после косметического ремонта 17 апреля, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Строители трудились здесь с января этого года. В галерее обновили напольное покрытие в 15 залах — это более 1,6 тысячи квадратных метров. Паркет выровняли, отшлифовали и покрыли лаком. Кроме того, в залах западноевропейского искусства отремонтировали стены и потолок", — написал глава области в мессенджере Мах.
Значительные изменения коснулись входной группы: оборудован новый кассовый павильон, создана зона отдыха, существенно расширено пространство сувенирного магазина.
Сейчас в галерее идут последние приготовления перед открытием. Среди экспонатов — картина Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне", которая участвовала в выставке в Русском музее. Также в рамках временной экспозиции представлены ксилографии Анны Остроумовой-Лебедевой и скульптурный портрет французского бульдога Бульки — питомца княгини Марии Тенишевой.
Акция "Музейные сумерки" пройдет в галерее 18 апреля, а 19 апреля — обзорные экскурсии "Шедевры Художественной галереи".
Смоленская областьВасилий АнохинАрхип КуинджиРусский музей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала