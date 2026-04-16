Смоленская художественная галерея вновь откроется после ремонта

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Смоленская художественная галерея вновь распахнет двери после косметического ремонта 17 апреля, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Строители трудились здесь с января этого года. В галерее обновили напольное покрытие в 15 залах — это более 1,6 тысячи квадратных метров. Паркет выровняли, отшлифовали и покрыли лаком. Кроме того, в залах западноевропейского искусства отремонтировали стены и потолок", — написал глава области в мессенджере Мах.
Значительные изменения коснулись входной группы: оборудован новый кассовый павильон, создана зона отдыха, существенно расширено пространство сувенирного магазина.
Сейчас в галерее идут последние приготовления перед открытием. Среди экспонатов — картина Архипа Куинджи "Исаакиевский собор при луне", которая участвовала в выставке в Русском музее. Также в рамках временной экспозиции представлены ксилографии Анны Остроумовой-Лебедевой и скульптурный портрет французского бульдога Бульки — питомца княгини Марии Тенишевой.
Акция "Музейные сумерки" пройдет в галерее 18 апреля, а 19 апреля — обзорные экскурсии "Шедевры Художественной галереи".