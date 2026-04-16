Функцию "Виртуальный рассказчик" используют 10% подписчиков "Яндекс Книг"

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Более 10% подписчиков сервиса "Яндекс Книги" используют функцию "Виртуальный рассказчик", сообщает пресс-служба сервиса.

"Виртуальный рассказчик" — функция нейросетевой озвучки произведений без предзаписанных аудиоверсий от издателей. Она позволяет слушать книги, у которых пока нет аудиоверсии и открывает доступ к литературе для незрячих и слабовидящих людей.

"В начале 2026 года подписчики сервиса стали заметно активнее использовать "Виртуального рассказчика". За первые три месяца года время прослушивания увеличилось почти в десять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темп продолжил расти от месяца к месяцу: в марте подписчики проводили с функцией на 8% больше времени, чем в феврале, и на 25% больше, чем в январе", – говорится в сообщении.

В январе функцией пользовались 9,1% аудитории сервиса, а в феврале и марте показатель превысил 10%. В среднем один подписчик проводил с функцией 269 минут в январе, 286 минут в феврале и 302 минуты в марте, что соответствует примерно 4,5-5 часам в месяц.

Сейчас "Виртуальный рассказчик" доступен более чем для 150 тысяч произведений каталога, а вместе с остальным аудиоконтентом покрывает 75% всего каталога сервиса.