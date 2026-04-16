ФСБ задержала жителя Запорожской области, подозреваемого в госизмене

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Житель Запорожской области, передавший сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задержан за государственную измену, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Как отметили в ведомстве, злоумышленник собрал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники ВС РФ и инициативно разместил их в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории РФ.