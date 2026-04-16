ФСБ задержала жителя Запорожской области, подозреваемого в госизмене
09:48 16.04.2026 (обновлено: 09:50 16.04.2026)
ФСБ задержала жителя Запорожской области, подозреваемого в госизмене

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Житель Запорожской области, передавший сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники Вооруженных сил РФ, задержан за государственную измену, сообщили в ЦОС ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя Токмакского района Запорожской области, гражданина РФ 1973 года рождения, подозреваемого в государственной измене", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, злоумышленник собрал сведения о местах дислокации и передвижении личного состава и военной техники ВС РФ и инициативно разместил их в Telegram-канале, используемом представителями украинских спецслужб для сбора разведывательной информации и планирования ракетно-бомбовых ударов по территории РФ.
Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК РФ.
"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ФСБ.
