Фрадков: инвестиции в ОПК помогут реализовать экспортный потенциал отрасли

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Инвестиции физических лиц в развитие отечественного машиностроения и оборонной промышленности помогут реализовать экспортный потенциал предприятий сектора, считает председатель ПСБ и глава Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Государственной думы Петр Фрадков.
Таким мнением он поделился на совместном заседании с Экспертным советом по развитию внешнеэкономической деятельности в промышленности и торговле Государственной думы и комитетом по развитию внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения Союза машиностроителей России.
"Облигации, прямое участие в капитале организации, современные финансовые инструменты, в частности, цифровые финансовые активы – это направления, которые имеют большой потенциал для привлечения финансирования бизнеса, и наша задача – понять, как эти инструменты будут работать не только в гражданском сегменте, а именно в оборонно-промышленном комплексе. Необходимо комплексно проработать инициативу по привлечению средств граждан в ОПК", – приводит пресс-служба ПСБ слова Фрадкова.