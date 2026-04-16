Фатеев: подготовка кадров должна начинаться со школьной скамьи

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Подготовка кадров для конгрессно-выставочной отрасли должна осуществляться буквально со школьной скамьи, заявил генеральный директор АО "Экспоцентр", председатель комитета по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев.

Заявление прозвучало на совместном заседании комитетов ТПП РФ по образованию и социальной политике и по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, посвященном развитию кадрового потенциала конгрессно-выставочной отрасли.

"В России и в мире в отрасли сформировался устойчивый кадровый дефицит. Анализ отраслевых исследований показывает, что на ключевых зарубежных рынках сохраняется стабильный спрос на подготовленные кадры", – обозначил проблему Фатеев.

Спикер подчеркнул, что в России ожидается развитие профессионального образования и создание условий для подготовки и переподготовки кадров. Так, в свое время Торгово-промышленная палата РФ и ее профильный комитет приняли участие в разработке Стратегии развития отрасли до 2030 года и дорожной карты по ее реализации.

"В соответствии с целевыми индикаторами реализации стратегии к 2030 году поэтапно должно увеличиться количество занятых — с немногим менее 20 тысяч в 2022 году до почти 28 тысяч человек. Ожидается также увеличение количества вузов, реализующих профильные образовательные программы (с 15 до 20), и количества профстандартов (с одного в 2022 году до пяти к 2030 году)", – отметил Фатеев.

Генеральный директор "Экспоцентра" отметил, что работа по реализации задач стратегии в части кадрового обеспечения отрасли ведется с участием всего профессионального сообщества и во взаимодействии с органами власти, а комитет ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности не только инициировал ключевые предложения, но и обеспечивает взаимодействие с регионами, бизнесом и профильными ведомствами, что позволяет закладывать основу для долгосрочного развития отрасли.

"Рассчитываем, что региональные команды при участии торгово-промышленных палат будут активно вовлекаться в работу по внедрению стандарта и обмену лучшими региональными практиками", – сказал Фатеев.

Спикер отметил, что как руководитель крупной компании отрасли, он ежедневно видит, насколько остро для рынка стоит именно кадровый вопрос. Между тем, речь идет не только о найме новых специалистов, но и об их качественной адаптации.

"Важная задача – выстроить систему передачи знаний и практического опыта от наиболее опытных сотрудников к молодым специалистам", – подчеркнул Фатеев.

Спикер отдельно отметил, что нельзя допустить выход на рынок специалистов с невостребованной компетенцией, а система профильного образования и подготовки кадров должна строиться исходя от дефицита рынка.

"Мы с вами, как работодатели, обязаны учитывать, что система ценностей, мотиваций и профессиональных ориентиров будущих сотрудников, как мы говорим, поколения "альфа", будет вообще абсолютно другой. Бизнес должен участвовать в настройке образовательных программ уже сегодня, понимая, какие компетенции будут востребованы завтра", – подчеркнул Фатеев.

В качестве еще одного важного направления работы Фатеев отметил разработку профессиональных стандартов, которые служат основой для независимой оценки квалификации и подготовки кадров.