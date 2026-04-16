Киев утверждает, что страны Европы пообещали Украине выделить деньги на ПВО

00:28 16.04.2026
Киев утверждает, что страны Европы пообещали Украине $4,6 миллиарда на ПВО

© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Страны Европы по итогам контактной группы по Украине пообещали Киеву 4,6 миллиарда долларов на противовоздушную оборону и около одного миллиарда долларов на беспилотники, заявил министр обороны Украины Михаил Фёдоров.
Россия не раз заявляла, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Мощные результаты контактной группы по Украине: 4,6 миллиарда долларов от Германии на противовоздушную оборону и ударные возможности. Общая помощь: около одного миллиарда долларов на беспилотники от Норвегии и Нидерландов, новые ракеты Patriot и БПЛА от партнёров", - написал Фёдоров в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
