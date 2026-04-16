06:27 16.04.2026
Дискредитация ЭПХЦ лишь усугубляет раскол в Эстонии, заявили в посольстве

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Попытки дискредитации Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) лишь усугубляют раскол в эстонском обществе, заявили РИА Новости в посольстве РФ.
"В свою очередь отмечаем, что ситуация вокруг скандальных поправок и попытки дискредитации ЭПХЦ лишь усугубляют раскол в эстонском обществе, благополучие которого – приоритет для всех государственных органов", - сообщили РИА Новости в посольстве.
Ранее РИА Новости ознакомилось с ежегодным докладом полиции безопасности (КаПо) Эстонии. Из него следует, что в 2025 году Эстония отозвала вид на жительство у игумении одного из женских монастырей и нескольких священнослужителей Эстонской Православной Христианской Церкви (бывшей Эстонской православной церкви Московского патриархата).
