Доклад о деятельности ЭПХЦ нацелен на дискредитацию, заявили в посольстве

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Включение в доклад полиции безопасности Эстонии (КаПо) информации о якобы деструктивной роли Эстонской Православной Христианской Церкви (ЭПХЦ) это элемент кампании по дискредитации наиболее многочисленной конфессии, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Таллине.
"Считаем, что включение в ежегодный обзор деятельности Полиции безопасности Эстонии (КаПо) информации о якобы деструктивной роли Эстонской Православной Христианской Церкви (ЭПХЦ) является элементом реализуемой в стране кампании по дискредитации наиболее многочисленной конфессии", - сообщили в посольстве РИА Новости.
Ранее РИА Новости ознакомилось с ежегодным докладом полиции безопасности (КаПо) Эстонии. Из него следует, что в 2025 году Эстония отозвала вид на жительство у игумении одного из женских монастырей и нескольких священнослужителей Эстонской Православной Христианской Церкви (бывшей Эстонской православной церкви Московского патриархата).