Эстония лишила ВНЖ нескольких священнослужителей за поддержку России

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Эстония отозвала вид на жительство у игумении одного из женских монастырей и нескольких священнослужителей бывшей Эстонской православной церкви Московского патриархата (ныне Эстонской православной христианской церкви - ЭПХЦ), следует из доклада полиции безопасности (КаПо), с которым ознакомилось РИА Новости.
В документе говорится, что в 2025 году Эстония отказала в продлении вида на жительство Михаилу Сорокатыю (иеромонаху Илии), гражданину России и священнослужителю Нарвской епархии Эстонской православной христианской церкви, бездоказательно обвинив его в деструктивной деятельности, в качестве оснований указываются контакты с российским посольством.
Уточняется, что Сорокатый прибыл в Эстонию в 2013 году из мордовского монастыря и с этого момента участвовал в памятных мероприятиях в стране, якобы поддерживающих пропаганду России. В апреле 2025 года он принял участие в мероприятии российского посольства у могилы Дмитрия Ганина, который был убит во время беспорядков "Бронзовой ночи" в Таллине в 2007 году.
Кроме того, как следует из доклада, власти Эстонии лишили долгосрочного ВНЖ Эльвиру Королеву (монахиню Ювеналию) и игумению Екатерину (Чайникову). Чайникова работала в приходе Воскресения Христова собора, относящегося к Эстонской православной христианской церкви в Нарве, и является настоятельницей Кресто-Воздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря, который расположен под Москвой. Королева же является казначеем этого монастыря. Эстонская полиция в качестве аргумента привела оказание гуманитарной помощи российским солдатам, в том числе раненым.
В числе монахов, упомянутых в докладе полиции Эстонии, числятся также Алексей Шляхтин (иеромонах Марк), работавший в ЭПХЦ. Также в докладе упомянуто, что Эстонию в 2026 году покинул иеромонах Даниил (Буров), с 2017 года служивший в приходах Нарвской епархии и в городе Палдиски.