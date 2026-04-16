Эстония лишила ВНЖ нескольких священнослужителей за поддержку России

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Эстония отозвала вид на жительство у игумении одного из женских монастырей и нескольких священнослужителей бывшей Эстонской православной церкви Московского патриархата (ныне Эстонской православной христианской церкви - ЭПХЦ), следует из доклада полиции безопасности (КаПо), с которым ознакомилось РИА Новости.

В числе монахов, упомянутых в докладе полиции Эстонии, числятся также Алексей Шляхтин (иеромонах Марк), работавший в ЭПХЦ. Также в докладе упомянуто, что Эстонию в 2026 году покинул иеромонах Даниил (Буров), с 2017 года служивший в приходах Нарвской епархии и в городе Палдиски.