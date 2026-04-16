Рейтинг@Mail.ru
На севере Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
21:59 16.04.2026 (обновлено: 22:53 16.04.2026)
На севере Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В полиции считают, что они не опасны, а сам дрон упал давно.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На севере Эстонии нашли новые обломки, вероятно, украинского БПЛА, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности.
"В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме", — говорится в публикации.
В ведомстве считают, что это обломки упавшего ранее беспилотника ВСУ, которые прибило к побережью ветром. Там заявили, что они не представляют опасности.
В конце марта украинские БПЛА несколько раз залетали на территорию Эстонии, Латвии и Литвы, а также Финляндии. Один из них упал примерно в 30 километрах от границы с Россией.
Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета БПЛА, атакующих Россию. При этом Таллин отрицает, что разрешал Киеву использовать свое воздушное пространство.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭстонияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала