Краткий пересказ от РИА ИИ
- На севере Эстонии нашли обломки, предположительно, украинского дрона.
- В полиции считают, что они не опасны, а сам дрон упал давно.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На севере Эстонии нашли новые обломки, вероятно, украинского БПЛА, сообщает издание Postimees со ссылкой на департамент полиции безопасности.
"В последние дни в прибрежной зоне Ляэне-Вирумаа было найдено несколько фрагментов дронов, в том числе сегодня в Турбунеэме", — говорится в публикации.
В ведомстве считают, что это обломки упавшего ранее беспилотника ВСУ, которые прибило к побережью ветром. Там заявили, что они не представляют опасности.
Москва сделала Прибалтийским странам специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета БПЛА, атакующих Россию. При этом Таллин отрицает, что разрешал Киеву использовать свое воздушное пространство.