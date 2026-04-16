- Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз не сможет ослабить Россию.
- Фицо сказал, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки.
- В середине февраля Фицо заявлял, что западные страны боятся признать ошибочность выбранной стратегии по поддержке продолжения конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз не сможет ослабить Россию, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не потому, что от них этого хочет кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Учитывая то, что (Европейский - ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: "война, война", каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия. Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
В середине февраля Фицо заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию.
Премьер Словакии сравнил Евросоюз со стадом овец без пастуха
10 февраля, 20:23