21:08 16.04.2026 (обновлено: 21:16 16.04.2026)
Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки, заявил Фицо

© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз не сможет ослабить Россию.
  • Фицо сказал, что русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки.
  • В середине февраля Фицо заявлял, что западные страны боятся признать ошибочность выбранной стратегии по поддержке продолжения конфликта на Украине.
БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз не сможет ослабить Россию, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не потому, что от них этого хочет кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Учитывая то, что (Европейский - ред.) союз не может предложить ничего с точки зрения мира, а по-прежнему говорит: "война, война", каждый должен принять ответ почему это так: потому что они верят, что через поддержку Украины ослабят Россию. Есть какая-то стратегия: давайте Россию поставим на колени. Я думаю, что это плохая и неработающая стратегия. Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой", - сказал Фицо в ходе встречи со студентами, запись которой опубликована YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
В середине февраля Фицо заявил, что западные страны, поддерживающие продолжение конфликта на Украине, боятся признать, что ошиблись, выбрав такую стратегию.
