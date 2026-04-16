Русские встают на колени, только чтобы завязать шнурки, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Европейский союз не сможет ослабить Россию, русские встают на колени только для того, чтобы завязать шнурки, а не потому, что от них этого хочет кто-то другой, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.