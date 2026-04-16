ЕС и Украина продолжают скрывать, что произошло в Буче, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Евросоюз и Украина продолжают скрывать от мировой общественности, что на самом деле произошло в Буче в апреле 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что это была инсценировка.
"Удивительная так называемая осведомленность (ЕС и Украины - ред.) о том, где, кто и как был якобы убит. Эта осведомленность должна была создать впечатление, что они уже точно знают, откуда взялись трупы, чьей опытной рукой были разложены в публичных местах для демонстрации мнимой резни и почему после завершения видеосъемки некоторые из покойников неожиданно воскресли, шевелились и так далее", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат в очередной раз подчеркнула, что события в Буче были "жуткой инсценировкой".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.