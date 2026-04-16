17:40 16.04.2026
ЕС и Украина продолжают скрывать, что произошло в Буче, заявила Захарова

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Украина продолжают скрывать от мировой общественности, что на самом деле произошло в Буче в апреле 2022 года.
  • Она назвала события в Буче "жуткой инсценировкой".
  • В Минобороны России заявили, что опубликованные Киевом фото и видеоматериалы о событиях в Буче являются очередной украинской провокацией
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Евросоюз и Украина продолжают скрывать от мировой общественности, что на самом деле произошло в Буче в апреле 2022 года, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, напомнив, что это была инсценировка.
"Удивительная так называемая осведомленность (ЕС и Украины - ред.) о том, где, кто и как был якобы убит. Эта осведомленность должна была создать впечатление, что они уже точно знают, откуда взялись трупы, чьей опытной рукой были разложены в публичных местах для демонстрации мнимой резни и почему после завершения видеосъемки некоторые из покойников неожиданно воскресли, шевелились и так далее", - сказала Захарова на брифинге.
"Они (Украина, Европа - ред.) продолжают скрывать от мировой общественности, что же на самом деле там (в Буче - ред.) произошло", - констатировала она.
Дипломат в очередной раз подчеркнула, что события в Буче были "жуткой инсценировкой".
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче в Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском оборонном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Посольство России в Германии прокомментировало заявления в ЕС по Буче
3 апреля, 11:25
 
