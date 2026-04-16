В Италии освободили всех заложников, захваченных в банке
16:02 16.04.2026
В Италии освободили всех заложников, захваченных в банке

В Неаполе освободили всех захваченных в банке заложников

Ограбление филиала банка Credit Agricole в Италии
Ограбление филиала банка Credit Agricole в Италии - РИА Новости, 16.04.2026
© Соцсети
Ограбление филиала банка Credit Agricole в Италии
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Неаполе освободили всех заложников, захваченных в банке.
  • Преступники могли сбежать по подготовленному тоннелю.
  • Прокурор Неаполя Никола Граттери вызвал спецподразделения, чтобы проверить, находятся ли грабители в банке.
РИМ, 16 апр – РИА Новости. Все заложники, захваченные в банке в Неаполе, освобождены, преступники могут оставаться в здании, сообщил РИА Новости представитель карабинеров.
Ранее сообщалось, что грабители после налета на банк забаррикадировались внутри, удерживая порядка нескольких десятков человек.
"Всех заложников вывели. На месте находится прокурор Неаполя Никола Граттери. Он вызвал спецподразделения, которые должны войти внутрь здания и проверить, находятся ли там грабители", - сообщил собеседник агентства. По его словам, двое преступников могли сбежать из банка по подготовленному тоннелю, следуя распространенной в Неаполе схеме. Пока не установлено, как они попали внутрь банка.
Ранее в пресс-службе карабинеров РИА Новости сообщили, что грабители были одеты в маски. Местные СМИ писали, что после налета трем посетителям банка стало плохо и им потребовалась срочная медпомощь.
