"Против России": на Западе отреагировали на заявление Лаврова

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. К словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне раскола в Альянсе следует относиться серьезно, с таким призывом в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.
Подводя накануне итоги своего визита в КНР, Лавров отметил, что милитаризация ЕС проходит на фоне кризисных явлений внутри НАТО. По его словам, наибольшим камнем преткновения, несмотря на множество разногласий, сейчас стал Ближний Восток и персидский залив. При этом в Европе пытаются найти смысл существования, в том числе через затягивание Украины в НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Вашингтону, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.