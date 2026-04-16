Рейтинг@Mail.ru
"Против России": на Западе отреагировали на заявление Лаврова
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 16.04.2026 (обновлено: 12:00 16.04.2026)
"Против России": на Западе отреагировали на заявление Лаврова

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. К словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ускоренной милитаризации НАТО на фоне раскола в Альянсе следует относиться серьезно, с таким призывом в эфире своего YouTube-канала выступил кипрский журналист Алекс Христофору.
"Так вы собираетесь сдерживать Россию и Китай, да? Так вы будете атаковать Россию и Китай, не так ли? Иначе какой смысл в НАТО без США, если они не будут вынашивать планов нападения на Россию? Ларов предупредил именно об этом: милитаризация происходит очень быстро", — сказал эксперт.
Подводя накануне итоги своего визита в КНР, Лавров отметил, что милитаризация ЕС проходит на фоне кризисных явлений внутри НАТО. По его словам, наибольшим камнем преткновения, несмотря на множество разногласий, сейчас стал Ближний Восток и персидский залив. При этом в Европе пытаются найти смысл существования, в том числе через затягивание Украины в НАТО.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно выражал сомнение в способности НАТО оказать реальную помощь Вашингтону, обвиняя структуру в "скверном отношении" и неэффективности в случае возникновения глобальной угрозы.
Также он утверждал, что всерьез рассматривает выход из блока после отказа альянса помочь в операции против Ирана. Кроме того, американский лидер озвучивал мнение, что готов попрощаться с организацией из-за позиции других государств по вопросу контроля США над Гренландией.
В миреРоссияКитайСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюзСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала