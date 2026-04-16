В Энергодаре стал поэтапно появляться свет

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Свет начал поэтапно появляться в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, обесточенном из-за ударов ВСУ, запитаны два района, сообщил глава города Максим Пухов.
"Спасибо героям-энергетикам! В 15:12 потребители 1,2 районов запитаны, продолжают поэтапное подключение остальных районов города", - написал Пухов в своем в своем канале на платформе Мах.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что удары ВСУ в ночь на 15 апреля по энергетической инфраструктуре привели к полному обесточиванию региона.