Набиуллина рассказала о планах по снижению высокой инфляции

- Банк России намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
- Регулятор сохраняет прогноз по темпу роста цен к концу года в 4,5–5,5%, не стремясь "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу года.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банк России по-прежнему намерен подвести черту под пятью годами высокой инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Ранее в четверг она заявила, что Банк России не стремится "любой ценой" достичь инфляции в 4% к концу этого года. При этом регулятор пока сохраняет прогноз по темпу роста цен к концу года в 4,5-5,5%.
"К вопросу по нашей решимости достичь цели в 4%. Мы не отказались в этом году подвести черту после пяти лет высокой инфляции", - заявила глава ЦБ.
Набиуллина подчеркнула, что для экономики и россиян наиболее дорогостоящее в долгосрочном плане - это длительный период высокой инфляции.
"Это означает высокие процентные ставки, высокую стоимость фондирования. Стоимость фондирования не будет ниже инфляции. Страны, где доступные кредиты, низкие ставки - это страны с низкой инфляцией. Не бывает стран с высокой инфляцией и с доступностью кредитов по умеренным ставкам", - добавила она.