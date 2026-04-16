Бюджетный импульс в России пока не ослабевает, заявила Набиуллина - РИА Новости, 16.04.2026
11:10 16.04.2026 (обновлено: 11:14 16.04.2026)
Бюджетный импульс в России пока не ослабевает, заявила Набиуллина

Набиуллина: бюджетный импульс в России пока не ослабевает

Краткий пересказ ИИ
  • Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что бюджетный импульс в России пока не ослабевает.
  • Банк России находится в тесном контакте с правительством по выработке бюджетной политики.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бюджетный импульс в России пока не ослабевает, ЦБ находится в тесном контакте с правительством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Бюджетный импульс пока значимо не ослабевает, здесь мы в тесном контакте с правительством для того, чтобы понимать, какая будет бюджетная политика", - сказала она, выступая на сессии форума Московской биржи.
Минфин России ранее в апреле сообщал, что дефицит федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Силуанов объяснил, что это связано как со снижением доходов бюджета, так и с активными расходами из-за авансирования в первом квартале.
