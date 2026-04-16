Бюджетный импульс в России пока не ослабевает, заявила Набиуллина

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Бюджетный импульс в России пока не ослабевает, ЦБ находится в тесном контакте с правительством, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Минфин России ранее в апреле сообщал, что дефицит федерального бюджета в январе-марте 2026 года составил 4,58 триллиона рублей, или 1,9% ВВП. Силуанов объяснил, что это связано как со снижением доходов бюджета, так и с активными расходами из-за авансирования в первом квартале.