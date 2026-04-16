Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года
00:22 16.04.2026 (обновлено: 10:56 16.04.2026)
Россия осталась четвертой экономикой мира по итогам 2025 года

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира — ВВП страны при этом впервые превысил семь триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости.
Согласно расчетам агентства, российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 7,26 триллиона долларов против 6,97 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Путин потребовал предложений по возобновлению роста экономики
Вчера, 14:53
Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, при этом его ВВП вырос до 41,2 триллиона долларов с 38,2 триллиона в 2024 году. ВВП США увеличился до 30,8 триллиона с 29,3 триллиона, а Индии — до 17,3 триллиона с 15,6 триллиона.
Пятерку лидеров замкнула Япония, чья экономика выросла до семи триллионов долларов с 6,7 триллиона годом ранее. Германия, чей ВВП увеличился до 6,2 триллиона с шести триллионов годом ранее, заняла шестое место.
Далее с большим отрывом расположились Индонезия (пять триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона).
В целом же глобальная экономика в прошлом году выросла до 210 триллионов долларов, хотя еще в 2024 году составляла 197,8 триллиона.
Путин на совещании по экономическим вопросам - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Путин поручил правительству стимулировать рост экономики
Вчера, 14:28
 
