В ЕК выразили надежду на прогресс по 20-му пакету антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Еврокомиссия надеется на прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России, эта тема по-прежнему на повестке дня, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

"Что касается нашего пакета санкций: он остаётся на столе, и мы надеемся добиться прогресса, исходя из той же логики, которой мы руководствовались при предыдущих 19 пакетах санкций", - сказала она.