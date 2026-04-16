В ЕК выразили надежду на прогресс по 20-му пакету антироссийских санкций

Краткий пересказ от РИА ИИ
БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Еврокомиссия надеется на прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России, эта тема по-прежнему на повестке дня, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.
"Что касается нашего пакета санкций: он остаётся на столе, и мы надеемся добиться прогресса, исходя из той же логики, которой мы руководствовались при предыдущих 19 пакетах санкций", - сказала она.
Ранее Еврокомиссия анонсировала свое предложение по 20-му санкционному пакету. Ожидается, что в него войдет полный запрет на оказание морских услуг перевозящим российскую нефть танкерам взамен ценового потолка, ограничения в банковской сфере и криптовалютах, новые импортно-экспортные ограничения и персональные санкции.