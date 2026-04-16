Ефимов: в Москве отремонтируют главный дом усадьбы Протасовых – Малич

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В центре Москвы проведут капитальный ремонт главного дома усадьбы Протасовых – Малич, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Город выдал положительное заключение государственной экспертизы по проекту ремонта старинного жилого дома на Садовой-Самотечной улице. Это трехэтажное здание сложной формы – часть исторической застройки Тверского района столицы", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

В сообщении указывается, что специалисты приведут в порядок фасады с декоративными элементами, отремонтируют кровлю и места общего пользования. Все работы будут осуществлять без изменения существующих объемно-планировочных решений здания.

В ходе работ в доме заменят систему отопления, электропроводку, стояки водоснабжения и канализации. Кроме того, предстоит очистить фасады здания и декоративные элементы от поздних красочных слоев и загрязнений, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.