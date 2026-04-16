Посольство России в Гааге раскритиковало вручение Зеленскому премии

ГААГА, 16 апр - РИА Новости. Посольство России в Гааге назвало лицемерием награждение Владимира Зеленского премией "Четыре свободы", которая вручается в том числе за защиту свободы слова и вероисповедания, не соблюдающихся на Украине.
Премия "Четыре свободы" (Four Freedoms Award) - международная награда, связанная с идеями свободы слова, вероисповедания, свободы от нужды и страха, присуждается за вклад в защиту этих ценностей. Премию вручают ежегодно за приверженность принципам свободы и демократии, сформулированным президентом США Франклином Рузвельтом в 1941 году.
"Награждение просроченного "лидера" киевской хунты премией "Четыре свободы" в Мидделбурге устанавливает новый стандарт лицемерия. На современной Украине нет свободы. Вообще", - говорится в сообщении дипмиссии в Х.
Церемония прошла в нидерландском Мидделбурге в четверг, Зеленскому ее вручил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен.
Несмотря на то, что премия, полученная Зеленским, вручается за защиту свободы вероисповедания, именно украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви. В отношении некоторых представителей духовенства украинские суды вынесли обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Кроме того, как отмечал в своем докладе МИД РФ, украинские власти осуществляют неприкрытое давление на средства массовой информации, вмешиваясь в работу тех изданий, чья редакционная политика и оценки противоречат позиции официального Киева. На Украине ограничивается независимая работа журналистов, предпринимаются попытки ужесточения цензуры.
