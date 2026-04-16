Раскрыто, что грозит водителям за оставление места ДТП с животным

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лишение водительских прав на срок до 1,5 лет грозит водителю за оставление места ДТП с животным, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова.

Павлова также подчеркнула, что нельзя увозить сбитое животное в ветклинику без согласования с сотрудником ГАИ или владельцем животного, поскольку такие действия могут быть расценены как оставление места ДТП.