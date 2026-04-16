04:41 16.04.2026
Раскрыто, что грозит водителям за оставление места ДТП с животным

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сотрудник Госавтоинспекции останавливает автомобиль во время рейда по выявлению нетрезвых водителей в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лишение водительских прав на срок до 1,5 лет грозит водителю за оставление места ДТП с животным, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова.
"Покидать место наезда на животное запрещено, за это, согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест до 15 суток", - сказала член Союза юристов блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России.
Она отметила, что после ДТП водитель обязан остановиться, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД. Кроме того, на месте происшествия ничего нельзя перемещать.
Павлова также подчеркнула, что нельзя увозить сбитое животное в ветклинику без согласования с сотрудником ГАИ или владельцем животного, поскольку такие действия могут быть расценены как оставление места ДТП.
