МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Обломки беспилотника попали в гражданское судно в Новороссийске, пострадал один человек, он госпитализирован, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"В Новороссийске обломки БПЛА попали в гражданское судно, произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадал один человек, его доставили в больницу Новороссийска", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Ранее губернатор сообщал о ночной атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой погибли двое и еще двое пострадали.
22 июня 2022, 17:18