Доллар не упадет ниже 70 рублей, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 16.04.2026
16:56 16.04.2026
Доллар не упадет ниже 70 рублей, считает депутат Госдумы

Депутат Аксаков: американский доллар не упадет ниже 70 рублей

Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Купюры долларов США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что доллар не упадет ниже 70 рублей.
  • По мнению Аксакова, российские экспортные товары дорожают, и для рубля это сигнал укрепляться.
  • Аксаков также подчеркнул, что тренды на валютном рынке сегодня подвержены влиянию событий на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что американский доллар не упадет ниже 70 рублей.
"Наши экспортные товары дорожают, и понятно, что для рубля это сигнал укрепляться. Потому что растет предложение валюты, которой стало поступать больше за тот же объем проданных товаров. Соответственно, доллар по отношению к рублю становится дешевле", - сказал Аксаков "Парламентской газете".
В то же время упасть американской валюте ниже 70 рублей за доллар не позволят, считает глава думского комитета.
Аксаков подчеркнул, что тренды на валютном рынке сегодня подвержены влиянию событий на Ближнем Востоке.
