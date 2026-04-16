В Южно-Сахалинске возбудили дело из-за кишечной инфекции в детсадах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено из-за случаев распространения кишечной инфекции в двух детсадах Южно-Сахалинска, сообщает СУСК России по Сахалинской области.
По информации пресс-службы ведомства, дело возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).
Суд разрешил открыть лагерь на Урале, где отравились 14 детей
10 апреля, 11:58
"В средствах массовой информации сообщалось о распространении инфекции в двух детских садах, расположенных в областном центре, в связи с чем родители с детьми были вынуждены обратиться в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия, отмечает пресс-служба.
Ранее администрация Южно-Сахалинска сообщала, что случаи заболевания кишечной инфекцией выявлены в двух детских садах села Дальнего в пригороде областного центра. Однако в лабораторных исследованиях смывов в дошкольных образовательных учреждениях №56 и №57 инфекция не обнаружена, они работают в штатном режиме и выполняют все предписания Роспотребнадзора.
В пробах водопроводной воды в Муроме нашли норовирус
10 апреля, 10:36