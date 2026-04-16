В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви

КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.