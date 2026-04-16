В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви
07:48 16.04.2026 (обновлено: 10:03 16.04.2026)
В Ачинске мужчина избил подростка металлической ложкой для обуви

© СК России по Красноярскому краю и Хакасии. Задержанный мужчина, избивший мальчика ложкой для обуви
КРАСНОЯРСК, 16 апр – РИА Новости. Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело по факту избиения 13-летнего подростка металлической ложкой для обуви за то, что тот с друзьями сидел в подъезде, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Ранее краевой главк МВД сообщал, что полиция начала проверку по инциденту, произошедшему в Ачинске, где мужчина избил мальчика металлической ложкой для обуви. В социальных сетях также появились кадры с домофона, на которых видно, как мужчина с силой бьет лежащего на крыльце подъезда подростка металлическим предметом. От ударов предмет гнётся, а избиение прекратилось только после того, как на крики мальчика подошел прохожий мужчина.
"По данному факту Ачинским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 1 статьей 213 УК РФ "хулиганство, совершенное с применением насилия", - говорится в сообщении.
Уточняется, что следственные органы принимают меры по установке местонахождения мужчины и выполняют другие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
