Риск распространения чумы в России исключен, заявили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодаря проводимым мероприятиям риски распространения чумы в России исключены, сообщило ведомство в своем канале на платформе Max.
"Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ежегодно Россия передает в страны СНГ нескольких тысяч доз российской противочумной вакцины. Для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций за последние 5 лет проведены 29 практических учений с общим охватом более 1,5 тысячи специалистов.
