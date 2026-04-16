Рейтинг@Mail.ru
Риск распространения чумы в России исключен, заявили в Роспотребнадзоре - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 16.04.2026 (обновлено: 12:26 16.04.2026)
Риск распространения чумы в России исключен, заявили в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор: риск распространения чумы в России исключен

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедработник
Медработник - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медработник . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ ИИ
  • Роспотребнадзор заявил, что риск распространения чумы в России исключён благодаря проводимым мероприятиям.
  • За последние 5 лет проведено 29 практических учений с участием более 1,5 тысячи специалистов для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Благодаря проводимым мероприятиям риски распространения чумы в России исключены, сообщило ведомство в своем канале на платформе Max.
"Благодаря проводимым мероприятиям Роспотребнадзору удается обеспечивать стабильную санитарно-эпидемиологическую ситуацию в России. Риск распространения чумы на территории Российской Федерации исключен", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре уточнили, что ежегодно Россия передает в страны СНГ нескольких тысяч доз российской противочумной вакцины. Для отработки навыков совместного реагирования на угрозы инфекций за последние 5 лет проведены 29 практических учений с общим охватом более 1,5 тысячи специалистов.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Власти Алтая опровергли сообщения о случаях заболевания бубонной чумой
23 сентября 2025, 11:11
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала