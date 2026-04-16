В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости, 16.04.2026
10:50 16.04.2026
В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Туапсе
Город Туапсе. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА.
  • Обломки беспилотников повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Туапсинском округе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев.
"В Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кондратьева.
В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах
