В Туапсинском округе ввели режим ЧС после атаки БПЛА

- В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС после атаки БПЛА.
- Обломки беспилотников повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу.
КРАСНОДАР, 16 апр - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Туапсинском округе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев.
"В Туапсинском округе ввели режим ЧС, обломки БПЛА повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кондратьева.