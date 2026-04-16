Появились детали по делу об убийстве в Люберцах

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Причиной конфликта, в ходе которого мужчина зарезал женщину и ранил другого мужчину в Люберцах, предварительно, стало нежелание нападавшего съезжать из проданной квартиры, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

"Не хотел съезжать из квартиры, которую продал", - сказал собеседник агентства.

Ранее в подмосковном главке СК РФ сообщили, что 16 апреля в одной из квартир в Люберцах бывший собственник помещения в ходе ссоры ранил ножом новых собственников.

Убегая от нападавшего, мужчина и женщина выбежали из подъезда и направились в супермаркет, где очевидцы вызвали скорую помощь и правоохранителей. От полученных ранений женщина скончалась, мужчина госпитализирован.