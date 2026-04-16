В Оренбургской области возбудили дело после нападения на полицейских
18:25 16.04.2026 (обновлено: 19:28 16.04.2026)
В Оренбургской области возбудили дело после нападения на полицейских

© Фото : Orsk.ru — Сотрудники МВД в поселке Аккермановка, где произошла стрельба
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских.
  • Один сотрудник погиб, трое полицейских находятся в стабильно тяжёлом состоянии после нападения.
  • Подозреваемый в нападении на полицейских может быть вооружён, ведутся меры по его установлению и задержанию.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органов в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее в пресс-службе губернатора региона сообщали РИА Новости, что все трое пострадавших полицейских в Оренбургской области находятся в стабильно тяжелом состоянии, уточняется, что подозреваемый может быть вооружен.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)". - говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудники МВД России "Орское" выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске, при задержании злоумышленник открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия, в результате его действий один сотрудник погиб, трое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.
Следователи сообщили, что в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.
Кадр видео нападения на букмекерскую контору во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Во Владикавказе мужчина напал на букмекерскую контору
14 апреля, 11:43
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Оренбургская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
