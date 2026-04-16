В Оренбургской области возбудили дело после нападения на полицейских

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органов в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в СК РФ.

Ранее в пресс-службе губернатора региона сообщали РИА Новости, что все трое пострадавших полицейских в Оренбургской области находятся в стабильно тяжелом состоянии, уточняется, что подозреваемый может быть вооружен.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)". - говорится в сообщении.

По данным следствия, сотрудники МВД России "Орское" выехали в поселок Аккермановка для задержания лица, находившегося в федеральном розыске, при задержании злоумышленник открыл огонь по полицейским из огнестрельного оружия, в результате его действий один сотрудник погиб, трое полицейских доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.