Полицейским, раненным при задержании в Оренбуржье, оказывают помощь

УФА, 16 апр - РИА Новости. Полицейским, которые получили ранения при задержании находящегося в розыске мужчины в Оренбуржье, оказывается вся необходимая помощь, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Солнцев.

Ранее полиция сообщила, что один полицейский погиб, трое ранены после нападения мужчины, объявленного в розыск в Оренбуржье. Напавший скрылся, ведутся его поиски. Власти области сообщали, что пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.

"При задержании вооруженного преступника, который находится в федеральном розыске, погиб полицейский, ещё трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь",- сообщил губернатор.