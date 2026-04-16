Полицейским, раненным при задержании в Оренбуржье, оказывают помощь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбуржье при задержании вооружённого преступника, находящегося в федеральном розыске, погиб полицейский, ещё трое получили ранения.
- Раненным полицейским оказывается вся необходимая помощь
УФА, 16 апр - РИА Новости. Полицейским, которые получили ранения при задержании находящегося в розыске мужчины в Оренбуржье, оказывается вся необходимая помощь, сообщил в четверг губернатор региона Евгений Солнцев.
Ранее полиция сообщила, что один полицейский погиб, трое ранены после нападения мужчины, объявленного в розыск в Оренбуржье. Напавший скрылся, ведутся его поиски. Власти области сообщали, что пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии.
"При задержании вооруженного преступника, который находится в федеральном розыске, погиб полицейский, ещё трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь",- сообщил губернатор.
Он принёс соболезнования родным и близким погибшего, отметил, что власти готовы помочь семье.
Во Владикавказе мужчина напал на букмекерскую контору
14 апреля, 11:43