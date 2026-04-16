В Оренбуржье преступник открыл огонь по полицейским, один из них погиб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбуржье преступник, находившийся в федеральном розыске, открыл огонь при задержании.
- Один полицейский погиб, трое ранены.
УФА, 16 апр — РИА Новости. Сотрудник полиции погиб при задержании преступника в федеральном розыске в поселке Аккермановка в Оренбургской области, сообщило региональное управление МВД.
"Увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения", — рассказали там.
© Фото : МВД РоссииСергей Басалаев
Пострадавшим оказывают помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое — средней тяжести.
Нападавший — Басалаев Сергей Павлович 1974 года рождения. Он ехал на грузовике "ГАЗон" с белой кабиной, возможный госномер 851, регион 102. Может быть вооружен автоматом.
УМВД по Оренбургской области просит сообщать любую информацию о местонахождении разыскиваемого в дежурную часть по телефонам:
- 8 (3532) 79-02-01;
- 8 (3532) 79-02-03;
- 02;
- 112.