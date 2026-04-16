МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей БПЛА

ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. Глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге в связи с публикацией в среду минобороны РФ списка производителей беспилотников в ряде стран Евровы, в том числе в Чехии, сообщил в четверг МИД республики.

"В связи с докладом министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева , министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне", - говорится в заявлении МИД.

Как уточняется в документе, заявления были направлены против ряда чешских компаний, которые были определены как возможные цели российских атак.

В среду Минобороны РФ опубликовало список филиалов "украинских" предприятий в различных городах Европы , которые производят беспилотные летательные аппараты, среди них названа и Прага.

Ранее в четверг агентство ЧТК со ссылкой на чешскую полицию сообщило, что полиция не располагает информацией о конкретных угрозах филиалам "украинских" компаний, производящих беспилотники, которые были названы в среду в материале Минобороны РФ, и находятся в контакте с данными фирмами.