МИД Чехии вызвал посла России из-за списка производителей БПЛА - РИА Новости, 16.04.2026
18:37 16.04.2026 (обновлено: 20:11 16.04.2026)
Вид на Прагу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Чехии Пётр Мацинка вызвал посла России в Праге для разъяснения заявлений, связанных с опубликованным Минобороны РФ списком производителей БПЛА в Европе.
  • В списке производителей БПЛА упоминаются чешские компании, определённые как возможные цели российских атак.
ПРАГА, 16 апр – РИА Новости. Глава МИД Чехии Петр Мацинка вызвал посла России в Праге в связи с публикацией в среду минобороны РФ списка производителей беспилотников в ряде стран Евровы, в том числе в Чехии, сообщил в четверг МИД республики.
"В связи с докладом министерства обороны Российской Федерации и последующими комментариями заместителя председателя Совета Безопасности и бывшего президента Дмитрия Медведева, министр иностранных дел Петр Мацинка принял решение вызвать посла России в Праге для разъяснения этих заявлений чешской стороне", - говорится в заявлении МИД.
Как уточняется в документе, заявления были направлены против ряда чешских компаний, которые были определены как возможные цели российских атак.
В среду Минобороны РФ опубликовало список филиалов "украинских" предприятий в различных городах Европы, которые производят беспилотные летательные аппараты, среди них названа и Прага.
Ранее в четверг агентство ЧТК со ссылкой на чешскую полицию сообщило, что полиция не располагает информацией о конкретных угрозах филиалам "украинских" компаний, производящих беспилотники, которые были названы в среду в материале Минобороны РФ, и находятся в контакте с данными фирмами.
В заявлении полиции, в частности, говорится, что она в сотрудничестве с органами безопасности в Чехии и за рубежом тщательно оценивает ситуацию и потенциальные угрозы, поддерживая контакт с выявленными субъектами в Чехии и интенсивно работает с ними. В настоящее время полиция не может предоставить никаких дополнительных подробностей о самой угрозе, при этом она не располагает информацией о конкретных рисках и угрозах.
